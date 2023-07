Découverte de Sisley à travers le théâtre visuel, avec Karine JULIEN Jardin des Noues Moret-Loing-et-Orvanne, 20 juillet 2023, Moret-Loing-et-Orvanne.

Découverte de Sisley à travers le théâtre visuel, avec Karine JULIEN 20 et 21 juillet Jardin des Noues Tarif : 30€ / personne / jour de 14h à 17h

Les jeunes entre 8 et 15 ans sont invités à découvrir d’une façon tout à fait originale certaines œuvres d’un des peintres impressionnistes, Alfred Sisley, qui vécut la fin de sa vie à Moret-sur-Loing.

Cet atelier de deux séances propose par là-même de les initier à la fabrication et à la manipulation d’un genre de théâtre pluridisciplinaire peu commun, mêlant Arts Plastiques et Théâtre : celui d’un théâtre de marionnettes moderne !

Sisley, qui prenait pour sujets surtout des paysages, faisait partie de ceux qui, parmi les peintres impressionnistes, et dans le sillage de l’école de Barbizon, essayaient d’achever en extérieur leurs œuvres, tandis que d’autres emportaient leurs esquisses en atelier.

Aussi, tout comme le peintre l’affectionnait, quoi de mieux qu’être en extérieur, et avec Karine, imaginer jaillir des paysages peints des éléments, comme autant de touches impressionnistes évoluant dans le décor de fond naturel du jardin des Noues ?

Ces éléments, images stylisées et recréées, sortiront de son œuvre pour faire naître, qui sait, une histoire imaginaire vivante, et animée.

1er jour : Axé majoritairement sur la fabrication, lors de cette première séance, il s’agira de créer un objet-marionnette, à partir de patrons, modèles, ou iconographies. Les jeunes seront ensuite amenés à s’interroger également sur la façon de manipuler cet objet-marionnette, et donc de prévoir où il sera judicieux de fixer les prises de manipulation.

2ème jour : Axé majoritairement sur la manipulation, lors de cette seconde séance, il s’agira de s’initier à la mise en jeu et en espace de ces objets-marionnettes tous ensemble, dans le cadre naturel du jardin des noues !

Matériel (essentiel pour le 1er jour)

Contribuant à l’écologie, nous recyclerons, et réemploierons ! La matière première sera donc constituée des cartons et papiers en votre possession qui seront utilisés au lieu d’être jetés. La liste complète sera envoyée à tous au moment de l’inscription.

Tarif : 30€ par personne et par jour de 14h à 17h

Possibilité de s’inscrire qu’à une seule journée sur les deux, mais il est quand même conseillé de participer à l’ensemble des deux séances de l’atelier, pour profiter pleinement de toute la dimension de cette expérience initiatrice, et de l’ensemble du processus de cette découverte !

Le Jardin des Noues est un jardin pédagogique et participatif à Veneux-les-Sablons, un lieu qui résonne fort et qui a du sens avec les valeurs de La Chouette au Loing : partage, transmission, lien et prise de conscience.

Pour venir, profitez d’une belle balade en vélo en partant du centre de Moret, en longeant le canal du Loing et le quai de Seine, direction Saint-Mammès. Traversez la passerelle piétonne, en passant par la réserve naturelle du Lutin et vous arriverez au Jardin en moins de 10 minutes !

