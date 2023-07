Atelier Aquarelle, avec Jennifer Dos Santos Jardin des Noues Moret-Loing-et-Orvanne, 8 juillet 2023, Moret-Loing-et-Orvanne.

Atelier Aquarelle, avec Jennifer Dos Santos Samedi 8 juillet, 14h00 Jardin des Noues Tarif : 35€ / personne / atelier incluant le matériel ou 65€ / duo

Après une petite présentation du matériel pour peindre à l’aquarelle, vous étudierez différentes techniques, puis vous apprendrez à peindre des fleurs et des feuilles pour finir sur une composition finale que vous pourrez emporter chez vous !

De 14h à 16h

Jardin des Noues 1 rue du Viaduc, Veneux-les-Sablons Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Veneux-les-Sablons Seine-et-Marne Île-de-France 06 61 00 73 50 https://www.lachouetteauloing.com/chouette-atelier contact@lachouetteauloing.com Le Jardin des Noues est un jardin pédagogique et participatif à Veneux-les-Sablons, un lieu qui résonne fort et qui a du sens avec les valeurs de La Chouette au Loing : partage, transmission, lien et prise de conscience.

Pour venir, profitez d’une belle balade en vélo en partant du centre de Moret, en longeant le canal du Loing et le quai de Seine, direction Saint-Mammès. Traversez la passerelle piétonne, en passant par la réserve naturelle du Lutin et vous arriverez au Jardin en moins de 10 minutes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:00:00+02:00

atelier Art thérapie