Balade contée dans la cité médiévale de Moret-sur-Loing, avec Léone Leconte Samedi 8 juillet, 11h00 Jardin des Noues Tarif : 10€ / adulte – 5€ / enfant

» Les anciens racontent de drôles d’histoires sur la ville de Moret. Il paraît qu’un monstre sommeille dans les marais, qu’une recette secrète de bonbon a été inventée ici et que la rivière abrite un génie ! Moi, j’ai demandé à mon grand-père et il m’a tout raconté ! «

Laissez-vous guider le temps d’une balade et je vous dévoilerai les secrets bien cachés de la cité médiévale.

A partir de 6 ans. Durée : Environ 1h30

Départ à 11h devant l’office de tourisme de Moret

Pensez à ramener votre pique-nique pour ceux qui s’inscrivent à l’atelier aquarelle ou au théâtre visuel au Jardin des Noues !

Jardin des Noues 1 rue du Viaduc, Veneux-les-Sablons Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Veneux-les-Sablons Seine-et-Marne Île-de-France Le Jardin des Noues est un jardin pédagogique et participatif à Veneux-les-Sablons, un lieu qui résonne fort et qui a du sens avec les valeurs de La Chouette au Loing : partage, transmission, lien et prise de conscience.

Pour venir, profitez d’une belle balade en vélo en partant du centre de Moret, en longeant le canal du Loing et le quai de Seine, direction Saint-Mammès. Traversez la passerelle piétonne, en passant par la réserve naturelle du Lutin et vous arriverez au Jardin en moins de 10 minutes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T11:00:00+02:00 – 2023-07-08T12:30:00+02:00

balade contée balade ludique