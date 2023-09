Cet évènement est passé Représentation théâtrale : « Exercices de style » de Queneau Jardin des Noues Catégorie d’Évènement: Seine-et-Marne Représentation théâtrale : « Exercices de style » de Queneau Jardin des Noues, 17 septembre 2023, . Représentation théâtrale : « Exercices de style » de Queneau Dimanche 17 septembre, 17h00 Jardin des Noues Participation libre Dans le cadre des Estivales Buissonnières, la représentation « Exercices de style » de Queneau sera jouée par 20 comédiens enfants, adolescents et adultes. Comment raconter 99 fois la même histoire de 99 façons différentes. Durée 1h. Participation libre. Jardin des Noues 1 rue du Viaduc 77250 Veneux-Les Sablons 77250 Veneux-les-Sablons Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégorie d'Évènement:
Seine-et-Marne

