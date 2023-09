Cet évènement est passé Le patrimoine vivant au Jardin des Noues Jardin des Noues Catégorie d’Évènement: Seine-et-Marne Le patrimoine vivant au Jardin des Noues Jardin des Noues, 16 septembre 2023, . Le patrimoine vivant au Jardin des Noues 16 et 17 septembre Jardin des Noues Visites libres et accès aux parcours pédagogiques, quiz, jeux pour enfants. Entrée gratuite. Samedi 14h30-15h30

Animation sur le thème « Histoire des murs à vignes et de la ceinture fruitière d’Île-de-France ». Samedi 16h30-17h30

Animation sur le thème « Les plantes comes- tibles, un patrimoine vivant ». Dimanche 15h-16h30

Animation sur le thème « La biodiversité au jardin, un patrimoine vivant à préserver et à développer ». Jardin des Noues 1 rue du Viaduc 77250 Veneux-Les Sablons 77250 Veneux-les-Sablons Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Seine-et-Marne Autres Lieu Jardin des Noues Adresse 1 rue du Viaduc 77250 Veneux-Les Sablons Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Jardin des Noues latitude longitude 48.378772;2.80602

Jardin des Noues Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//