Jardin des Murmus fête la nature Guillac, 20 mai 2022, Guillac.

Jardin des Murmus fête la nature Guillac

2022-05-20 – 2022-05-20

Guillac Gironde Guillac

Pour la 4ème année consécutive Jardin des Murmures reçoit le label de la Fête de la nature !

Pour fêter l’évènement il ouvrira ses portes au public :

-le vendredi 20 mai de 9 h à 11h30 pour une balade naturaliste guidée et découverte des oiseaux.

Une balade de 2 heures 30 entre prairie, jardin médicinal, parcours sensoriel, bambouseraie et forêt sauvage.

Détails du programme :

https://fetedelanature.com/…/decouverte-du-refuge-lpo…

Lieu : jardin des Murmures – Laouyey 33420 Guillac

Pour préserver la tranquillité des oiseaux en nidification groupe limité à 5 personnes.

Renseignements et réservation auprès de Magalie : 06.88.30.98.39.

Pour la 4ème année consécutive Jardin des Murmures reçoit le label de la Fête de la nature !

Pour fêter l’évènement il ouvrira ses portes au public :

-le vendredi 20 mai de 9 h à 11h30 pour une balade naturaliste guidée et découverte des oiseaux.

Une balade de 2 heures 30 entre prairie, jardin médicinal, parcours sensoriel, bambouseraie et forêt sauvage.

Détails du programme :

https://fetedelanature.com/…/decouverte-du-refuge-lpo…

Lieu : jardin des Murmures – Laouyey 33420 Guillac

Pour préserver la tranquillité des oiseaux en nidification groupe limité à 5 personnes.

Renseignements et réservation auprès de Magalie : 06.88.30.98.39.

+33 6 88 30 98 39

Pour la 4ème année consécutive Jardin des Murmures reçoit le label de la Fête de la nature !

Pour fêter l’évènement il ouvrira ses portes au public :

-le vendredi 20 mai de 9 h à 11h30 pour une balade naturaliste guidée et découverte des oiseaux.

Une balade de 2 heures 30 entre prairie, jardin médicinal, parcours sensoriel, bambouseraie et forêt sauvage.

Détails du programme :

https://fetedelanature.com/…/decouverte-du-refuge-lpo…

Lieu : jardin des Murmures – Laouyey 33420 Guillac

Pour préserver la tranquillité des oiseaux en nidification groupe limité à 5 personnes.

Renseignements et réservation auprès de Magalie : 06.88.30.98.39.

jard murmurs

Guillac

dernière mise à jour : 2022-04-27 par