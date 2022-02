Jardin des Murmures forêt de BLASIMON Guillac, 27 février 2022, Guillac.

Jardin des Murmures forêt de BLASIMON Guillac

2022-02-27 – 2022-02-27

Guillac Gironde Guillac

Ça vous dit une petite matinée bien-être au milieu des arbres ?

Je vous invite à découvrir ou re-découvrir cette marche lente et sensorielle qui alternera respirations, moments de pause, développement de vos sens, créations naturelles, poésies nature et secrets des oiseaux.

Un agréable moment de détente et de découverte dans le plus grand respect des oiseaux et petite faune qui vont bientôt fonder leurs familles.

+33 6 88 30 98 39

bain fôrèt blasimon

Guillac

dernière mise à jour : 2022-02-11 par