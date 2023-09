Cet évènement est passé Atelier découverte des techniques de semis Jardin des Mille Pas Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Atelier découverte des techniques de semis Jardin des Mille Pas Rennes, 1 septembre 2023, Rennes. Atelier découverte des techniques de semis Vendredi 1 septembre, 16h30 Jardin des Mille Pas Gratuit 16h30 à 19h

Un atelier de saison au Jardin des Mille pas pour préparer son potager. Un temps de partage pour apprendre à reconnaître, semer et récolter les plantes sauvages et cultivées du moment. A partir de 8 ans. Jardin des Mille Pas Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

