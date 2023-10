Cet évènement est passé Atelier de vannerie bucolique Jardin des Mille Pas Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Atelier de vannerie bucolique Jardin des Mille Pas Rennes, 17 août 2023, Rennes. Atelier de vannerie bucolique Jeudi 17 août, 16h00 Jardin des Mille Pas Gratuit De 16h à 19h

Nous vous invitons à découvrir la pratique et le partage d’un savoir-faire artisanal, le tressage des plantes sauvages. Cet atelier, pratique et créatif, permettra de découvrir les plantes du bocage et d’apprendre à observer l’environnement. Jardin des Mille Pas Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T16:00:00+02:00 – 2023-08-17T19:00:00+02:00

2023-08-17T16:00:00+02:00 – 2023-08-17T19:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Jardin des Mille Pas Adresse Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Jardin des Mille Pas Rennes latitude longitude 48.097393;-1.727446

Jardin des Mille Pas Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/