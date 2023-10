Cet évènement est passé Balade champêtre au bord de l’eau Jardin des Mille Pas Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Balade champêtre au bord de l’eau Jardin des Mille Pas Rennes, 27 juillet 2023, Rennes. Balade champêtre au bord de l’eau Jeudi 27 juillet, 16h30 Jardin des Mille Pas Gratuit 16h30 à 19h

Avec la malle du petit curieux de nature, partons sur les sentiers et découvrons la biodiversité des bords des chemins et des zones humides : papillons, arbres, oiseaux, fleurs seront au rendez-vous ! Point de départ : Jardin des Mille Pas Jardin des Mille Pas Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T16:30:00+02:00 – 2023-07-27T19:00:00+02:00

