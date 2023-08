Portes ouvertes des ateliers des créateurs du JAD Jardin des métiers d’Art et du Design Sèvres, 16 septembre 2023, Sèvres.

samedi 16 et dimanche 17 septembre de 11h à 17h

Depuis son ouverture en septembre 2022, le JAD accueille 11 créateurs dans ses ateliers privatifs. Héliograveur, ébéniste, sculpteur sur bois, sellier, designer olfactif, d’objets et de mobilier, etc. travaillent à leurs propres projets de création et développent aussi, ensemble, des projets d’innovation collaborative. Lors de ces portes ouvertes exceptionnelles, venez découvrir leurs univers, leurs savoir-faire, et leurs projets de recherche et de création.

Informations pratiques :

Le Jardin des Métiers d'Art et du Design (JAD) est un lieu singulier tourné vers la création et les savoir-faire d'excellence. Installé à Sèvres, à cheval sur la ville de Saint-Cloud et à la lisière de son parc verdoyant, il occupe les 2600 m2 de deux bâtiments classés monument historique dûs aux architectes Roux-Spitz (1932) et Bruneau (1954).

Porté par le Département des Hauts-de-Seine en co-pilotage avec Scintillo – Groupe SOS Culture, Make Ici et l’Institut National des Métiers d’Art (INMA) cet équipement culturel, unique en son genre, rassemble sous le signe du Design et des Métiers d’Art vingt ateliers, une salle d’expositions, une agora chaleureuse, des espaces de coworking, des salles de réunion et un Maker Lab.

Il propose dès à présent aux designers et aux artisans d’art désireux d’hybrider leurs pratiques, des espaces de travail, un accompagnement personnalisé et un accès privilégié aux équipements du site.

Le JAD tire sa singularité de l'attention toute particulière portée aux dialogues entre les artisans d'art et les designers. La co-création, les collaborations interdisciplinaires, l'hybridation des savoir-faire et des univers créatifs y bénéficient d'un cadre favorable et de dispositifs dédiés.

