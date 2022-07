[Jardin des mers] Activités en intérieur ou extérieur pour les 4-10 ans

[Jardin des mers] Activités en intérieur ou extérieur pour les 4-10 ans, 16 août 2022, . [Jardin des mers] Activités en intérieur ou extérieur pour les 4-10 ans



2022-08-16 09:30:00 – 2022-08-19 12:00:00 Cet été, l’équipe animation de l’Estran-Cité de la Mer accueille les enfants pour des activités de découverte du milieu marin sur la plage ou au sein du Musée ! Au programme cette semaine:

Mardi: création d’un zoo marin (matin), rallye à la découverte de Dieppe (après midi)

Mercredi: atelier bois flotté et laisse de mer (matin), cerfs volants (après midi)

Jeudi: pêche à pied (matin), foldscope (après midi)

Vendredi: pêche à pied (matin), bateaux à construire (après midi) Le nombre de places est limité à 6 enfants par demi-journée. Prévoir des bottes pour les sorties plage et un ciré selon les conditions météorologiques. Cet été, l’équipe animation de l’Estran-Cité de la Mer accueille les enfants pour des activités de découverte du milieu marin sur la plage ou au sein du Musée ! Au programme cette semaine:

