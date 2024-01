PLANTES EN FÊTE Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer, samedi 6 avril 2024.

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

23ème édition des « Plantes en fête » à La Plaine-sur-Mer : un évènement a ne pas louper pour les amoureux de jardinage !

Quel meilleur annonceur du printemps que l’événement « Plantes en fête » à La Plaine-sur-Mer !

A propos de « Plantes en fête » ?

« Plantes en fête » est une des plus grosses manifestations de Loire-Atlantique, qui attire plus de 4000 visteurs par an. Elle se déroule au Jardin des Lakas, situé au cœur de la ville.

Que vous ayez « la main verte » ou vous soyez un simple amateur de plantes, vous aurez l’occasion de trouver tout le nécessaire pour entretenir votre jardin, dénicher des plantes de collection ou vous mettre au jardinage.

Au programme :

plantes potagères, plantes aromatiques, plantes sans terre, plantes de bord de mer, plantes grasses, plantes carnivores, graminées,

décorations de jardin

vente d’outillage à main

conseils sur le jardinage et la biodiversité

actions de sensibilisation à la nature réalisées par l’association Hirondelle

et bien plus encore

Nombre d’exposants

une trentaine d’exposants (des pépiniéristes, horticulteurs et autres spécialistes du jardin) provenant de toute la France

Avis des visiteurs

« Plantes en fête est une véritable caverne d’Ali Baba pour les amateurs de plantes. On y trouve de tout, des plantes rares aux plantes les plus classiques. »

Jardin des Lakas Rue Joseph Rousse

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire evenementiel@laplainesurmer.fr



