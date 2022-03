Jardin des îles dans la vallée du Lison Jardin des îles, 3 juin 2022, Éternoz.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin des îles

Comment changer son regard sur le vivant et favoriser sa résilience, en stockant du carbone et en accueillant la biodiversité locale. Arbres et arbustes fruitiers et nourriciers s’entraident mutuellement dans une luxuriance étagée. Les îles de végétation accueillent vivaces et faune auxilliaire (oiseaux, insectes..) en apportant le gîte et le couvert. Elles participent activement à cet équilibre subtil entre des centaines d’espèces végétales et animales locales ou acclimatées. Les haies bocagères, les berges des ruisseaux, les espaces sauvages et le bois mort sont des refuges indispensables pour de nombreuses espèces spécialistes (papillons, coléoptères, araignées, libellules…). Le jardinier observe, respecte, accueille, laisse faire ou expérimente… L’échange de savoirs avec les visiteurs est toujours un plaisir partagé ! La visite peut aussi se prolonger autour d’un jus de pommes.

Jauge limitée à 15 personnes par visite. Pour les publics scolaires, nous contacter à l’avance pour des accueils spécifiques.

Découvrez ce jardin en transition : moins de CO2 et plus de biodiversité !

Jardin des îles 2 rue du Martinet 25330 Éternoz Éternoz Éternoz Doubs



