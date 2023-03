Découverte du jardin Les Ifs Jardin des ifs Châtenois Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Châtenois

Découverte du jardin Les Ifs Jardin des ifs, 2 juin 2023, Châtenois. Découverte du jardin Les Ifs 2 – 4 juin Jardin des ifs Ouverture annuelle au grand public : visite libre et gratuite, découverte des plantes et des paysages du jardin, à l’ombre de grands arbres ; échanges d’idées, de graines ou de boutures. Jardin des ifs 8, rue du maréchal Foch 67730 Châtenois, Bas-Rhin, Grand Est Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est 0388820203 Ce jardin de conception familiale rassemble plantes locales et exotiques, arbres et fleurs, fruits, herbes et légumes, tout en laissant une bonne place aux oiseaux et à la petite faune. gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Claude Frison

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Châtenois Autres Lieu Jardin des ifs Adresse 8, rue du maréchal Foch 67730 Châtenois, Bas-Rhin, Grand Est Ville Châtenois Departement Bas-Rhin Age max 99 Lieu Ville Jardin des ifs Châtenois

