visite du jardin 16 et 17 septembre jardin des hayures 3 rue de Quatrevaux 62770 Wail 4 €, gratuit moins de 12 ans. Chiens non acceptés

Découvrez le patrimoine naturel du jardin des hayures ( de l’ancien français qui signifie : haies) avec ses haies plus que centenaires, ses houx sauvages de taille remarquable. A l’origine des mets, le potager vous invite à découvrir un éventail de de couleurs, d’odeurs autour d’une grande variété de légumes, d’herbes aromatiques, de fleurs comestibles et même de plantes sauvages. Pour épicer l’ensemble le poivrier du Sichuan et le poivrier du Népal vous raviront par leur puissant parfum. Découvrez la récolte de leurs graines et leur usage culinaire. Prêtez vous au jeu de la reconnaissance des graines. Découvrez l’évolution de la graine à l’assiette, en toute conscience. Du visuel en passant par l’olfactif et le tactile, tout un voyage avant le gustatif. Ateliers « itinéraire sensoriel » proposés par Alexandra, professeure à YOGA 7 Vallées.

jardin des hayures 3 rue de Quatrevaux 62770 Wail 3 rue de Quatrevaux 62770 Wail Wail 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321479351 http://www.jardinspassions.fr https://www.facebook.com/jardindeshayures.jardin.7 Jardin d’ambiance planté d’arbustes et de vivaces rares, agrémenté de structures réalisées par le propriétaire. Potager aux nombreux légumes anciens. Visites guidées ou libres Jardin indiqué dès la rue principale du village, possibilité de se garer le long de la propriété

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

