Ateliers de slam Jardin des Grands Moulins & Ile Chemars Châteaudun, 5 juillet 2023, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

Du stylo au micro, de la page blanche aux planches…quel que soit votre âge, venez vous initier au slam avec Léa sous les arbres des Grands Moulins.

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-19 17:00:00. EUR.

Jardin des Grands Moulins & Ile Chemars

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



From pen to microphone, from blank page to stage…whatever your age, come and learn to slam with Léa under the trees of the Grands Moulins

De la pluma al micrófono, de la página en blanco al escenario… tengas la edad que tengas, ven a aprender slam con Léa bajo los árboles de los Grands Moulins

Vom Stift zum Mikrofon, von der weißen Seite auf die Bretter…egal wie alt Sie sind, kommen Sie und lernen Sie den Slam mit Léa unter den Bäumen der Grands Moulins kennen

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CHATEAUDUN