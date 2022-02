jardin des grandes oreilles Jardin des grandes oreilles Pirmil Catégories d’évènement: Pirmil

Sarthe

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin des grandes oreilles

jardin privé basé sur les principes de la permaculture Potager, fruitiers, vivaces, bassins, Animaux Petit coin de verdure dans les champs

entrée libre

jardin tout au naturel Jardin des grandes oreilles La petite rogerie 72430 PIRMIL Pirmil Sarthe

