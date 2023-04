L’Art au jardin Jardin des Gourmands Neuville-sur-Oise Catégories d’Évènement: Neuville-sur-Oise

L’Art au jardin Jardin des Gourmands, 3 juin 2023, Neuville-sur-Oise. L’Art au jardin 3 et 4 juin Jardin des Gourmands Le jardin des Gourmands est un jardin en lisière des bois de Neuville-sur-Oise. Il se veut simple et agréable grâce à différentes ambiances où chacun peut s’y sentir bien.

Les peintures de l’artiste Isabelle Calvez y seront exposées.

Goûter Gourmand – payant – à 15h30 avec les produits locaux de Marie Gourmande et des thés et infusions du commerce « Oh Trésors » d’Eragny-sur-Oise.

Dégustation découverte des produits de Marie Gourmande tout au long de la journée. Jardin des Gourmands 47 Rue des Trembles 95000 Neuville-sur-Oise Neuville-sur-Oise 95000 Val-d'Oise Île-de-France 0622072289

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©JGCREATION

