JUST COVER Jeudi 13 juillet, 21h00 Jardin des Gogottes

Groupe issu des Studios de La Batterie, Just COVER est un power trio de Cover Rock, Punk, Blues. De standards des Animals et Black Sabbath au plus contemporain rock de Muse et Placebo, Just COVER propose une balade au travers des âges du Rock.

Jardin des Gogottes Rue Marc Bloch 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T21:00:00+02:00 – 2023-07-13T22:00:00+02:00

© Purple Bunny Photography