PRINCESS ERIKA Jardin des Gogottes Guyancourt, 1 juillet 2023, Guyancourt.

Erika Dobong’na, dite Princess Erika, est une chanteuse et actrice française, née le 5 avril 1964 à Paris. Elle est surtout connue pour ses chansons teintées de ragga, notamment ses titres « Trop de bla bla » ou « Faut qu’j’travaille ». Elle réalise 5 albums entre 1992 et 2011. En novembre 2022, après 11 ans de silence, elle revient avec un sixième album intitulé « j’suis pas une sainte » et reprends la route pour une nouvelle tournée.

Jardin des Gogottes Rue Marc Bloch 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

2023-07-01T20:00:00+02:00 – 2023-07-01T21:00:00+02:00

© Philippe Neu