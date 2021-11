Jardin des Fiertés Centre Paris Anim’ Montparnasse, 19 novembre 2021, Paris.

Dans le cadre du “14ème des Fiertés” – Festival des cultures et identités LGBTQIA+ qui se tiendra du 5 au 21 novembre 2021 dans le 14ème arrondissement – Le Centre Paris Anim’ Montparnasse vous invite, le temps d’un week-end, dans son “Jardin des Fiertés” les vendredi 19 Novembre et samedi 20 Novembre.

Pour cette occasion, le centre vous propose un tour d’horizon des cultures et des identités LGBTQIA+ avec au programme : du cinéma, une exposition, une bibliothèque, des performances hautes en couleurs et un DJ Set. Venez découvrir avec nous ces artistes et laissez-vous guider dans notre jardin perché :

L’exposition :

Durant tout le mois de novembre.

Créée à partir d’archives, françaises et internationales venant de différents collectifs, ainsi que du travail de la photographe Pauline Marzanasco. Vous pourrez y découvrir affiches, flyers, toiles, photographies ; un beau mélange à voir et à revoir durant toute la durée du festival.

Vendredi 19 Novembre à 20h00 : Soirée courts-métrages

Venez rire, et peut-être pleurer, dans ce voyage cinématographique que nous vous avons préparé.

Laissez-vous guider dans ces histoires, et surtout : rêvez.

Sélection de courts métrages suivi d’un buffet. Entrée gratuite et buffet à prix libre (mais respectueux)

Samedi 20 Novembre de 16h00 à 23h00 : Soirée “Laissez-moi danser”

Coin lecture- à partir de 16h : Entrée gratuite pour petit·e·s et grand·e·s

Avant la danse, venez vous évadez à travers les livres. Bibliothequeer vous propose un coin lecture où vous pouvez découvrir BD, poésies, nouvelles.. Pour petit·e·s et grands·e·s. Créée en 2018, la Bibliothèqueer a pour objectif de diffuser la littérature LGBTQIA+ en créant des coins lecture gratuits lors d’événements queer et/ou féministes.

DJ set par Salty Caramel – à partir de 20h : Entrée et boisson à prix libre (mais respectueux)

Samedi soir est un moment de rêve pour se lâcher. Oubliez votre boulot, votre partenaire : oubliez tout et entrez dans la danse. Salty Caramel vous propose un DJ set haut en couleur pour vous faire voyager et ambiancer. Snow Jins (éffeuilleur / pole dancer) le rejoindra à plusieurs reprises pour vous surprendre et pimenter votre soirée (attention, nudité partielle)

