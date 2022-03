jardin des fées Audierne, 3 juin 2022, Audierne.

Visites guidées sur les thèmes de la durabilité et de l’art au jardin, exposition photo “Audierne hier et aujourd’hui”.

Les visites sont en français le vendredi et le samedi et en allemand et en anglais le dimanche.

Contingent limité, accès uniquement avec billet d’entrée gratuit disponible à l’Office de Tourisme d’Audierne

harald.merklein@outlook.com

