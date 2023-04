Rendez-vous animé au jardin-potager familial Jardin des escargots, 3 juin 2023, Barr.

La porte du jardin des escargots vous est, comme toujours, grande ouverte pour examiner les plantations, admirer les oeuvres d’art, discuter avec les artistes, profiter des mini-concerts et de la cartomancie, partager nos expériences et tout simplement profiter de la vie !

Jardin des escargots 11 rue des lièvres 67140 Barr Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est 0388086655 « Un lieu sacré ». C’est en 1938 que mes grand-parents, Anna et Gustave Schneckenburger se sont mariés, puis ont commencé à travailler et à chouchouter leur petit jardin-potager situé à l’angle de l’avenue des Vosges et de la rue des Lièvres, afin de nourrir famille et amis. A l’époque, Anna l’avait embelli de muguet, de violettes, de rosiers odorants et de multiples tulipes, toutes et tous encore présents d’ailleurs. Avec l’aide de Gustave, elle y cultivait fraises, petits pois, oignons, ail, blettes, haricots verts, menthe, mélisse et bien d’autres variétés de plantes et de légumes, mais surtout des tomates qu’elle cuisinait pour en faire des conserves, pour le plus grand plaisir de tous, l’hiver. Délaissé quelques années, nous avons décidé il y a trois ans, de reprendre le flambeau à plusieurs : Anny, Georges, Matthieu, Charline, Victor et moi-même. Il faut préciser que nous sommes, pour la plupart, novices en la matière, mais que, mus par une grande curiosité, nous prenons plaisir à tenter diverses méthodes de culture : la classique, les buttes, la permaculture, etc.. ; des tests qui, de toutes les façons, nous apportent joie et satisfaction, sans parler de l’aide du hasard et de la chance du débutant ! Tout cela, sous le regard de la vaste communauté de gastéropodes qui habite-là depuis toujours.

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00

©Victor Wilhelm