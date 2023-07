Festival des Jeux du Théatre : Dom Jaun… et les clowns Jardin des Enfeux Sarlat-la-Canéda, 29 juillet 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Compagnie Miranda

Un an après l’interdiction du Tartuffe en 1664, Molière se devait de réussir une pièce qui lui permettrait de renflouer les caisses de l’Illustre Théâtre, mais il n’était surtout pas question pour lui de renier ses convictions ! Et ce fut Dom Juan ou le Festin de pierre, pièce en prose et en 3 actes ; l’histoire de ce « grand seigneur méchant homme » luttant pour sa liberté et finalement foudroyé par le Ciel, dans un monde d’apparences et d’hypocrisie généralisée. Les clowns, eux aussi franchissent toutes les limites, c’est même ce qu’on attend d’eux ! Indifférents au conformisme et sans rien prendre au sérieux, ni la vie ni la mort. Comme Dom Juan, ils peuvent transgresser, jouer avec les interdits et faire rire plutôt que d’en pleurer..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Jardin des Enfeux

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



One year after the banning of Tartuffe in 1664, Molière had to come up with a play that would enable him to replenish the coffers of the Illustre Théâtre, but there was no question of him denying his convictions! The result was Dom Juan ou le Festin de pierre, a play in prose and 3 acts, the story of a « great lord and villain » fighting for his freedom and ultimately struck down by Heaven, in a world of appearances and hypocrisy. Clowns, too, cross all boundaries – in fact, they’re expected to! Indifferent to conformism, they take nothing seriously, neither life nor death. Like Dom Juan, they can transgress, play with the forbidden and make people laugh rather than cry.

Un año después de la prohibición de Tartufo en 1664, Molière tenía que producir una obra que le permitiera reponer las arcas del Illustre Théâtre, ¡pero no era cuestión de renegar de sus convicciones! El resultado fue Dom Juan ou le Festin de pierre, una obra en prosa y 3 actos; la historia de este « gran señor hombre malo » que lucha por su libertad y finalmente es abatido por el Cielo, en un mundo de apariencias y de hipocresía generalizada. También los payasos traspasan todos los límites; de hecho, ¡es lo que se espera de ellos! Son indiferentes al conformismo y no se toman nada en serio, ni la vida ni la muerte. Como Dom Juan, pueden transgredir, jugar con lo prohibido y hacer reír más que llorar.

Ein Jahr nach dem Verbot von Le Tartuffe im Jahr 1664 musste Molière ein Stück schreiben, mit dem er die Kassen des Illustre Théâtre füllen konnte, aber er durfte auf keinen Fall seine Überzeugungen verleugnen! Dom Juan oder das steinerne Festmahl, ein Prosastück in drei Akten, ist die Geschichte dieses « Grand Seigneur méchant homme », der in einer Welt des Scheins und der Heuchelei um seine Freiheit kämpft und schließlich vom Himmel erschlagen wird. Auch Clowns überschreiten alle Grenzen, und das wird sogar von ihnen erwartet! Sie lassen sich nicht von Konformismus beeinflussen und nehmen nichts ernst, weder Leben noch Tod. Wie Dom Juan können sie Grenzen überschreiten, mit Verboten spielen und Menschen eher zum Lachen als zum Weinen bringen.

