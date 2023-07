Festival des Jeux du Théatre : Le Long Voyage du Pingouin vers la Jungle Jardin des Enfeux Sarlat-la-Canéda, 23 juillet 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Petit Pingouin aurait pu grandir heureux avec sa maman sur sa banquise blanche et glacée. Mais il rêve de découvrir les couleurs du monde et tous les animaux de la jungle ! Alors, par une belle nuit noire et polaire, il se met en chemin. Son voyage est long, riche en rencontres agréables ou dangereuses : la petite sirène, la pieuvre géante, la très vieille baleine… Face à tous les événements vécus, le Pingouin se questionne, fait l’expérience de l’étrangeté du monde, de sa cruauté, de ses paradoxes, apprend à se défendre et prend de l’assurance. Si sa quête le grandit et le transforme, il garde au fond de lui la nostalgie de son paradis blanc….

Jardin des Enfeux

Little Penguin could have grown up happily with his mom on his icy white ice floe. But he dreams of discovering the colors of the world and all the animals of the jungle! So, one dark, polar night, he sets off on his journey. His journey is a long one, full of pleasant and dangerous encounters: the little mermaid, the giant octopus, the very old whale? In the face of all these events, the Penguin questions himself, experiences the strangeness of the world, its cruelty and its paradoxes, learns to defend himself and gains confidence. While his quest grows and transforms him, deep down he remains nostalgic for his white paradise?

El pequeño Pingüino podría haber crecido feliz con su mamá en su témpano de hielo blanco. Pero él sueña con descubrir los colores del mundo y todos los animales de la selva Así que, en una hermosa y oscura noche polar, emprende su viaje. Su viaje es largo, lleno de encuentros agradables y peligrosos: la sirenita, el pulpo gigante, la ballena muy vieja? Ante todos estos acontecimientos, el Pingüino se cuestiona, experimenta la extrañeza del mundo, su crueldad y sus paradojas, aprende a defenderse y gana confianza. Aunque su búsqueda le hace crecer y le transforma, en el fondo sigue sintiendo nostalgia de su paraíso blanco?

Der kleine Pinguin hätte glücklich mit seiner Mutter auf seiner weißen, eisigen Eisscholle aufwachsen können. Aber er träumt davon, die Farben der Welt und alle Tiere des Dschungels zu entdecken! Also macht er sich in einer schönen, dunklen Polarnacht auf den Weg. Seine Reise ist lang, voller angenehmer und gefährlicher Begegnungen: die kleine Meerjungfrau, der Riesenkrake, der sehr alte Wal? Angesichts all dieser Erlebnisse stellt sich der Pinguin Fragen, erfährt die Fremdheit der Welt, ihre Grausamkeit und ihre Paradoxien, lernt, sich zu verteidigen und gewinnt an Selbstvertrauen. Obwohl er durch seine Suche wächst und sich verändert, behält er tief in seinem Inneren die Sehnsucht nach seinem weißen Paradies

Mise à jour le 2023-06-12 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir