Festival des Jeux du Théatre : Est-ce que vous pouvez laisser la porte ouverte en sortant Jardin des Enfeux Sarlat-la-Canéda, 22 juillet 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Compagnie Tech

Un couple de septuagénaires- une ancienne danseuse et un écrivain- a construit au fil des années une belle histoire d’amour… Alors qu’ils pensaient bien continuer ainsi, un soir, elle ne revient pas comme c’était prévu. Il l’attend. Elle rentre tard dans la nuit et ne sait même pas qu’il est tard, pas plus qu’elle ne se souvient de ce qu’elle a fait de sa journée… Ce sont les premiers signes. Aux prises avec la dérive de la maladie et le bouleversement incessant de leurs repères, ensemble, ils vont devoir franchir toutes les étapes en renouvelant leur rapport. Chacun passe par des émotions différentes et variées au fur et à mesure des découvertes quotidiennes..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Jardin des Enfeux

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A couple in their seventies – a former dancer and a writer – have built up a beautiful love story over the years? Just when they thought it would continue, one evening she doesn’t return as planned. He is waiting for her. She comes home late at night and doesn’t even know it’s late, any more than she remembers what she did all day? These are the first signs. Grappling with the drift of illness and the incessant upheaval of their landmarks, together they will have to go through every stage, renewing their relationship. Each of them goes through different and varied emotions as they make their daily discoveries.

Una pareja de setenta y tantos años -una ex bailarina y un escritor- han construido una hermosa historia de amor a lo largo de los años? Justo cuando pensaban que continuarían, una noche ella no regresa como estaba previsto. Él la estaba esperando. Llega a casa a altas horas de la noche y ni siquiera sabe que es tarde, como tampoco recuerda lo que ha hecho en todo el día? Éstas son las primeras señales. Luchando contra la deriva de su enfermedad y el constante trastorno de sus puntos de referencia, juntos tendrán que superar cada etapa renovando su relación. Cada uno de ellos atraviesa emociones diferentes y variadas a medida que van haciendo sus descubrimientos diarios.

Ein siebzigjähriges Paar – eine ehemalige Tänzerin und ein Schriftsteller – hat im Laufe der Jahre eine wunderschöne Liebesgeschichte aufgebaut Eines Abends kommt sie nicht zurück, wie sie es eigentlich geplant hatte. Er wartet auf sie. Sie kommt spät in der Nacht nach Hause und weiß nicht einmal, dass es spät ist, noch weiß sie, was sie den ganzen Tag gemacht hat Das sind die ersten Anzeichen. Sie haben mit der Krankheit zu kämpfen und mit der unaufhörlichen Veränderung ihrer Bezugspunkte. Gemeinsam müssen sie alle Etappen durchlaufen und ihre Beziehung erneuern. Jeder durchläuft unterschiedliche Emotionen, während er seine täglichen Entdeckungen macht.

