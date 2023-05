Festival de théâtre de Figeac » Le grognement de la voie lactée » jardin des écritures puis cour du puy, 26 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Amateur.rices de paranormal, accrochez-vous bien : ce que vous allez voir est à couper le souffle. Car c’est bien un vaisseau spatial qui surgit de l’immensité de la voie lactée, et un extraterrestre qui fait irruption sur scène, devant vous.

Il débute une diatribe contre l’espèce humaine, avant de s’envoler pour laisser place à un Kim Jong-Un rêvant de réunifier les deux Corées, une Cassandre maniaco-dépressive ou encore un Donald Trump souhaitant mettre fin à toutes les guerres.

Dans des interventions drôles et mélancoliques, ils nous font part de leurs rêves et nous invitent à nous ressaisir, à sauver ce qu’il est encore possible de sauver de la catastrophe mondiale à venir.

Après le succès de Zaï Zaï Zaï Zaï, présenté au Festival de théâtre de Figeac en 2019, Maïa Sandoz et Paul Moulin reviennent avec une création extra-ordinaire : Le Grognement de la voie lactée, la fable dystopique et survoltée de Bonn Park, inédite en France !

Durée du spectacle : 1h40 environ

À partir de 12 ans.

2023-07-26 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-26 . 6 EUR.

jardin des écritures puis cour du puy

Figeac 46100 Lot Occitanie



After the success of Zaï Zaï Zaï, presented at the Figeac Theatre Festival in 2019, Maïa Sandoz and Paul Moulin return with this extra-ordinary creation.

Lovers of the paranormal, hold on tight: what you are about to see is breathtaking. For it is indeed a spaceship that emerges from the immensity of the Milky Way, and an extraterrestrial who bursts onto the stage in front of you.

He starts a diatribe against the human race, before flying away to make room for a Kim Jong-Un dreaming of reunifying the two Koreas, a manic-depressive Cassandra or a Donald Trump wishing to end all wars.

In funny and melancholic interventions, they share their dreams with us and invite us to pull ourselves together, to save what is still possible to save from the coming world catastrophe.

After the success of Zaï Zaï Zaï Zaï, presented at the Figeac Theatre Festival in 2019, Maïa Sandoz and Paul Moulin return with an extraordinary creation: Le Grognement de la voie lactée, the dystopian and overexcited fable of Bonn Park, never seen before in France!

Duration of the show: 1h40 approx

From 12 years old

Tras el éxito de Zaï Zaï Zaï, presentada en el Festival de Teatro de Figeac en 2019, Maïa Sandoz y Paul Moulin regresan con esta creación extra-ordinaria.

Amantes de lo paranormal, agarraos fuerte: lo que vais a ver es sobrecogedor. En efecto, se trata de una nave espacial que emerge de la inmensidad de la Vía Láctea y de un extraterrestre que irrumpe en el escenario ante ustedes.

Comienza una diatriba contra la raza humana, antes de volar para dejar sitio a un Kim Jong-Un que sueña con reunificar las dos Coreas, a una Casandra maníaco-depresiva o a un Donald Trump que desea poner fin a todas las guerras.

En intervenciones divertidas y melancólicas, comparten sus sueños con nosotros y nos invitan a unirnos, a salvar lo que aún puede salvarse de la catástrofe mundial que se avecina.

Tras el éxito de Zaï Zaï Zaï Zaï, presentado en el Festival de Teatro de Figeac en 2019, Maïa Sandoz y Paul Moulin vuelven con una creación extraordinaria: Le Grognement de la voie lactée, la fábula distópica y exagerada de Bonn Park, ¡nunca vista en Francia!

Duración del espectáculo: 1h40 aproximadamente

A partir de 12 años

Nach dem Erfolg von Zaï Zaï Zaï, das 2019 auf dem Theaterfestival von Figeac gezeigt wurde, kehren Maïa Sandoz und Paul Moulin mit dieser außergewöhnlichen Kreation zurück.

Liebhaberinnen und Liebhaber des Paranormalen, halten Sie sich gut fest: Was Sie sehen werden, ist atemberaubend. Es ist ein Raumschiff, das aus der unendlichen Weite der Milchstraße auftaucht, und ein Außerirdischer, der vor Ihnen auf die Bühne tritt.

Er beginnt eine Tirade gegen die Menschheit, bevor er sich in Luft auflöst und Platz macht für einen Kim Jong-Un, der von der Wiedervereinigung der beiden Koreas träumt, eine manisch-depressive Kassandra oder einen Donald Trump, der alle Kriege beenden möchte.

In lustigen und melancholischen Beiträgen teilen sie ihre Träume mit uns und fordern uns auf, uns zusammenzureißen und zu retten, was noch vor der bevorstehenden globalen Katastrophe zu retten ist.

Nach dem Erfolg von Zaï Zaï Zaï, das 2019 beim Theaterfestival von Figeac aufgeführt wurde, kehren Maïa Sandoz und Paul Moulin mit einer extra-ordinären Kreation zurück: Le Grognement de la voie lactée, die dystopische und überdrehte Fabel von Bonn Park, die in Frankreich noch nie zuvor aufgeführt wurde!

Dauer der Vorstellung: ca. 1 Std. 40 Min

Ab 12 Jahren

