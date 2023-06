Festival de Théâtre de Figeac, atelier d’écriture jardin des écritures Figeac, 26 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Valérian Guillaume, auteur de Nul si découvert, publié aux éditions de l’Olivier, vous propose un atelier d’écriture. À vos stylos ! Sa pièce Nul si découvert sera présentée le 25 juillet au Festival de théâtre de Figeac.

Dans le cadre du Festival de théâtre de Figeac

Entrée libre sur réservation

Proposé par ScénOgraph. Scène conventionnée d’Intérêt

National – Art & Création / Art en Territoire.

2023-07-26 16:00:00 fin : 2023-07-26 . EUR.

jardin des écritures

Figeac 46100 Lot Occitanie



Valérian Guillaume, author of Nul si découvert, published by Editions de l’Olivier, offers a writing workshop. Get your pens ready! His play Nul si découvert will be presented on July 25 at the Figeac Theatre Festival.

As part of the Figeac Theatre Festival

Free admission on reservation

Proposed by ScénOgraph. Scène conventionnée d?Intérêt

National Interest – Art & Creation / Art en Territoire

Valérian Guillaume, autor de Nul si découvert, publicado por Éditions de l’Olivier, organiza un taller de escritura. ¡Prepare sus bolígrafos! Su obra Nul si découvert se presentará en el Festival de Teatro de Figeac el 25 de julio.

En el marco del Festival de Teatro de Figeac

Entrada gratuita previa reserva

Propuesta por ScénOgraph. Scène conventionnée d’Intérêt

Interés Nacional – Arte y Creación / Art en Territoire

Valérian Guillaume, Autor des Buches Nul si découvert, das im Verlag Editions de l’Olivier erschienen ist, bietet Ihnen einen Schreibworkshop an. Ran an die Stifte! Sein Stück Nul si découvert wird am 25. Juli beim Theaterfestival von Figeac aufgeführt.

Im Rahmen des Theaterfestivals von Figeac

Freier Eintritt mit Reservierung

Angeboten von ScénOgraph. Scène conventionnée d’Intérêt

National – Art & Création / Art en Territoire

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Figeac