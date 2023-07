Festival de Théâtre de Figeac, table ronde : « des écritures patrimoniales aux écritures vivantes » jardin des écritures Figeac, 24 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Panorama sur les écritures & écritures théâtrales avec Céline Ramio, directrice du Musée Champollion, Yannick Mancel, conseiller artistique, Valérian Guillaume, auteur et metteur en scène, Marin Clavaguera-Pratx, artiste.

Dans le cadre du Festival de théâtre de Figeac. Entrée libre

Proposé par ScénOgraph. Scène conventionnée d’Intérêt

National – Art & Création / Art en Territoire.

2023-07-24 18:00:00 fin : 2023-07-24 . EUR.

jardin des écritures

Figeac 46100 Lot Occitanie



Panorama sur les écritures & écritures théâtrales with Céline Ramio, director of the Musée Champollion, Yannick Mancel, artistic advisor, Valérian Guillaume, author and director, Marin Clavaguera-Pratx, artist.

As part of the Figeac Theatre Festival. Free admission

Proposed by ScénOgraph. Scène conventionnée d?Intérêt

National Interest – Art & Creation / Art en Territoire

Panorama de la escritura y la escritura teatral con Céline Ramio, directora del Museo Champollion, Yannick Mancel, asesor artístico, Valérian Guillaume, autor y director, Marin Clavaguera-Pratx, artista.

En el marco del Festival de Teatro de Figeac. Entrada gratuita

Presentado por ScénOgraph. Escena convencional de interés

Interés nacional – Arte y creación / Art en Territoire

Panorama über theatralische Schriften & Schriften mit Céline Ramio, Direktorin des Champollion-Museums, Yannick Mancel, künstlerischer Berater, Valérian Guillaume, Autor und Regisseur, Marin Clavaguera-Pratx, Künstler.

Im Rahmen des Theaterfestivals von Figeac. Eintritt frei

Angeboten von ScénOgraph. Scène conventionnée d’Intérêt

National – Art & Création / Art en Territoire

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Figeac