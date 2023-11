Kaki friday & Arti’choW Jardin des Drôles d’Waz’eaux Lille Catégories d’Évènement: Lille

Kaki friday & Arti'choW 1 – 3 décembre Jardin des Drôles d'Waz'eaux Lille, 1 décembre 2023, Lille. Kaki friday & Arti'choW 1 – 3 décembre Jardin des Drôles d'Waz'eaux Ouvert à tous Kaki friday & Arti'choW Tout le week-end 1er, 2 et 3 décembre Au programme : des exposants, des ateliers, de la jam, de quoi se réchauffer le bide et le gosier, de la fripe, de la pédagogie environnementale et tout ça enrobé d'Âmour ! Jardin des Drôles d'Waz'eaux 11 Rue de l'Hôpital Saint-Roch Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 28 55 03 30

2023-12-01T10:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00

