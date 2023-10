Fête de l’automne à Lille-Sud ! Jardin des cultures Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Fête de l’automne à Lille-Sud ! Jardin des cultures Lille, 27 octobre 2023, Lille. Fête de l’automne à Lille-Sud ! Vendredi 27 octobre, 14h00 Jardin des cultures Entrée libre, gratuit Comme chaque année, l’association Paroles d’Habitants organise un évènement nature pour fêter l’automne. Vous y trouverez de nombreux stands d’animation, des activités manuelles, du sport et bien d’autres… Le groupe Los de la Noche animera ce moment festif à partir de 16h15. Un goûter sera offert aux enfants. Gratuit. Jardin des cultures rue de l’épi de soil Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

