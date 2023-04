Rallye « Un jardin nature » Jardin des cultures Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Rallye « Un jardin nature » Jardin des cultures, 31 mai 2023, Lille. Rallye « Un jardin nature » Mercredi 31 mai, 15h00 Jardin des cultures Inscription recommandée, gratuit Plus qu’un potager, le Jardin des Cultures est un véritable espace de nature. Découvrez de manière ludique sa biodiversité et ses aménagements pour une nature préservée !

Dans le cadre du Festival des jardins de Lille-Sud (2ème édition).

Rendez-vous au jardin des Cultures, rue de l’Épi de Soil, sans inscription. Infos et contacts : Nord Nature Chico Mendès / 03 20 12 85 00 / education@nn-chicomendes.org

Mairie de quartier de Lille-Sud / 83 rue du Faubourg des Postes / 03 28 54 02 30

2023-05-31T15:00:00+02:00 – 2023-05-31T17:30:00+02:00

