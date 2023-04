Venez apprendre à écouter les chants des oiseaux des jardins Jardin des Couleurs, 3 juin 2023, Montreuil.

Venez apprendre à écouter les chants des oiseaux des jardins Samedi 3 juin, 17h00 Jardin des Couleurs Par groupes successifs de 4 à 5 enfants ou adultes

Accueil de petits groupes de 4 ou 5 personnes

– sur place un jeu basé sur les chants d’oiseaux et quelques explications sur le chant (quand ? pourquoi ?)

– on part faire un tour avec un micro et un casque pour écouter les chants des oiseaux (et autres sons : orthoptères, autres,…). C’est une expérience frappante que d’écouter ainsi les sons.

– on revient et on part avec le groupe suivant. Cela tourne et dure 15 min max, cela fait 3-4 min chacun avec le casque sur les oreilles

Jardin des Couleurs 39 rue Maurice-Bouchor 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France Une ancienne parcelle des « Murs à pêches » dans Montreuil, ce jardin est consacré depuis quelques années à la culture de plantes tinctoriales dans de petits espaces. Une cabane à contes est en cours de réalisation. Le reste du jardin est en quasi libre évolution. Géré par l'association « ateliers de la nature-jardin des couleurs », le jardin est ouvert un dimanche sur deux pour des « séjours conviviaux », visites ou participations aux travaux en cours. Il reçoit par ailleurs des groupes : scolaires, centres de loisirs pour des jeux et des animations autour de la nature. Le jardin vient d'obtenir le label petit patrimoine naturel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T17:00:00+02:00 – 2023-06-03T20:00:00+02:00

Fabienne Dueymes