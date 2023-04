Enquête au jardin Jardin des Couleurs Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Venez mener l’enquête au jardin et trouver les réponses aux questions qui vous seront posées concernant les plantes et les insectes. Jardin des Couleurs 39 rue Maurice-Bouchor 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 50 95 92 96 https://fr-fr.facebook.com/jardindescouleurs.montreuil Une ancienne parcelle des « Murs à pêches » dans Montreuil, ce jardin est consacré depuis quelques années à la culture de plantes tinctoriales dans de petits espaces. Une cabane à contes est en cours de réalisation. Le reste du jardin est en quasi libre évolution. Géré par l’association « ateliers de la nature-jardin des couleurs », le jardin est ouvert un dimanche sur deux pour des « séjours conviviaux », visites ou participations aux travaux en cours. Il reçoit par ailleurs des groupes : scolaires, centres de loisirs pour des jeux et des animations autour de la nature. Le jardin vient d’obtenir le label petit patrimoine naturel. Métro Ligne 9 Mairie de Montreuil, puis bus 122 arrêt Nouvelle France ou bus 301 arrêt Parc Montreau Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

