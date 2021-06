Bougon Bougon Bougon, Deux-Sèvres JARDIN DES COULEURS Bougon Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Deux-Sèvres

JARDIN DES COULEURS Bougon, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Bougon.

Bougon Deux-Sèvres Bougon Les vacances des petits sapiens (7-9 ans) Le mardi à 10h30, le musée propose des activités pédagogiques pour les petits curieux de Préhistoire. JARDIN DES COULEURS :

Pars à la découverte des plantes utilisées à la Préhistoire et de leurs couleurs ! Mardi 13 juillet à 10h30. +33 5 49 05 12 13 Les vacances des petits sapiens (7-9 ans) Le mardi à 10h30, le musée propose des activités pédagogiques pour les petits curieux de Préhistoire. JARDIN DES COULEURS :

Musée des Tumulus de Bougon