Visite libre du jardin des coteaux de Saint-Michel Jardin des coteaux de Saint-Michel, 2 juin 2023, Évreux.

Visite libre du jardin des coteaux de Saint-Michel 2 – 4 juin Jardin des coteaux de Saint-Michel

entrée libre

Rendez-vous aux jardins 2023

Jardin des coteaux de Saint-Michel 12 rue de la Marne, 27000 Evreux Saint-Michel Évreux 27000 Eure Normandie

http://passion-jardin.net https://www.facebook.com/francois.simonaire Ce jardin situé dans le quartier de Saint-Michel sur les hauteurs d’Evreux en Normandie va vous étonner. Inutile de le classer dans un style car il est unique en son genre. Vous serez impressionnés tant par la densité et la qualité des végétaux, parfois rares et peu connus qu’il contient. Chaque plante trouve sa place pour créer ce décor luxuriant. L’eau et les éléments de décoration sont aussi très présents dans ce jardin. En conclusion, ce jardin ressemble à son créateur, généreux, audacieux, un concentré d’optimisme qui rend la vie plus belle.

Ce jardin situé dans le quartier de Saint-Michel sur les hauteurs d’Evreux en Normandie va vous étonner.

Inutile de le classer dans un style car il est unique en son genre.

Vous serez impressionnés tant par la densité et la qualité des végétaux, parfois rares et peu connus qu’il contient.

Chaque plante trouve sa place pour créer ce décor luxuriant.

L’eau et les éléments de décoration sont aussi très présents dans ce jardin.

En conclusion, ce jardin ressemble à son créateur, généreux, audacieux, un concentré d’optimisme qui rend la vie plus belle.

pendant ses 3 jours d’ouverture profiter d’un salon de thé avec dégustation de patisseries orientales.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00

le jardin des coteaux de st michel