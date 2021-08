Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Jardin des Contes et Légendes Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Jardin des Contes et Légendes Villeneuve-Loubet, 19 août 2021, Villeneuve-Loubet. Jardin des Contes et Légendes 2021-08-19 – 2021-08-19 Ecoparc du Pôle culturel 30 allée Simone Veil

Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes Dans une atmosphère de voyage, laissez-vous embarquer par la conteuse Muriel Revollon > « Contes des 4 coins du monde » : contes d’ici, de là-bas… de partout et surtout d’ailleurs !

