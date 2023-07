LE SUICIDE Jardin des compagnons La Roche-sur-Yon, 18 juillet 2023, La Roche-sur-Yon.

LE SUICIDE Mardi 18 juillet, 21h00 Jardin des compagnons Gratuit sur réservation

D’après Nicolaï Erdman

Restitution du chantier théâtral avec les compagnon.nes de l’été dirigé.es par Guillaume Gatteau et Petra Körösi

Pendant dix jours au cœur de l’écrin verdoyant du Jardin des compagnons, ce groupe d’inconnus – ou presque – a partagé une aventure humaine et théâtrale unique, encadré par Petra Körösi et Guillaume Gatteau, faite de formation, de création et de convivialité.

Il est temps pour eux de présenter la restitution de ce chantier théâtral de l’été, lors duquel ils ont exploré l’univers du Suicidé de Nicolaï Erdman : une nuit, Sémione Sémionovitch, citoyen médiocre et dépressif, est réveillé par la faim. Ne trouvant pas le reste de saucisson de la veille, il a le malheur de réveiller sa femme Macha. Scène de ménage ! Pour y mettre un terme, il menace « de pousser bientôt son dernier soupir ». Sa femme inquiète alerte les voisins du malheur qui s’approche. Au lieu de susciter l’empathie, cette nouvelle laisse place à des pensées égoïstes. Une petite foule se rassemble alors pour demander au futur mort de commettre l’ultime geste au nom de leur cause idéologique, chacun la sienne. Sémione Sémionovitch est très vite étonné par l’intérêt qu’il suscite, puis petit-à-petit prend goût à ce succès soudain…

Jardin des compagnons 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-larochesuryon.fr/les-nuits-menteuses/08-le-suicide »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T21:00:00+02:00 – 2023-07-18T22:00:00+02:00

2023-07-18T21:00:00+02:00 – 2023-07-18T22:00:00+02:00

Théâtre Plein air

Thomas Badreau