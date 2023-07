ET NOTRE TEMPS S’EN VA ! Jardin des compagnons La Roche-sur-Yon Catégories d’Évènement: La Roche-sur-Yon

12 juillet 2023
Tarif unique : 8 euros
Extraits de LA MOUETTE de Tchekhov et de LAC de Pascal Rambert

Avec les 11 comédien.ne.s du CPES (Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur) du Conservatoire de Nantes

Sous la direction d’Anne Rauturier

Un été, au bord d’un Lac, un jeune homme idéaliste fait une tentative de théâtre avant-gardiste. Il y engage tout son être, et tout son amour.

Un été, au bord d’un Lac, un groupe de jeunes acteur.ices viennent convoquer la mémoire de celui d’entre eux qui les avaient unis dans leur désir fou de théâtre avant de disparaître.

C’est un moment de passage, un temps suspendu entre deux époques, entre deux âges, entre deux mondes… Il faut que les choses changent pour que les plus jeunes trouvent leur place, mais l’ancien monde a du mal à laisser le terrain libre…

Ces deux pièces parlent de nous, de notre monde, et singulièrement d'eux, de la jeune génération qui tente de s'en saisir avec les moyens du théâtre.

2023-07-12T21:00:00+02:00

