Visite du jardin Jardin des Comestibles Jambes Catégories d’Évènement: Jambes

Namur

Visite du jardin Jardin des Comestibles, 4 juin 2023, Jambes. Visite du jardin Dimanche 4 juin, 10h00, 13h00 Jardin des Comestibles Jardin aux plantes sauvages comestibles .

Activité proposée :

• Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles .

Dimanche 04/06/2023

Horaire : 10h00 à 12h00 ou 13h00 à 15h00

Durée : 2h00

Groupe de 20 personnes max . par balade

Sur réservation uniquement (voir lien site internet + billetterie) Prix : 9€/personne .

NOTE : pour réserver :

https://cuisinesauvage.org/balades-plantes-comestible

billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/balade-sauvage-dete-namur-jardin-2023 Jardin des Comestibles Rue de Dave, 686 Jambes 5100 Namur Province de Namur 0488 06 52 06 https://cuisinesauvage.org/balades-plantes-comestible [{« link »: « https://cuisinesauvage.org/balades-plantes-comestible »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/balade-sauvage-dete-namur-jardin-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T13:00:00+02:00 – 2023-06-04T15:00:00+02:00 ©

