Chantier participatif Jardin des Coccinelles Lille, 21 juin 2023, Lille.

Chantier participatif Mercredi 21 juin, 09h00 Jardin des Coccinelles Gratuit avec inscription

Enfilez vos bottes et vos gants de jardinage et venez participer au grand désherbage de la micro-forêt du Faubourg de Béthune !

Un grand chantier participatif proposé par la LPO Nord et Beeforest.

Il s’agit du désherbage de la Micro-Forêt de Miyawaki plantée en novembre 2021 sur la plaine de la Baltique.

Venez nombreux le 21 juin 2023 de 9h à 12h au Jardin des Coccinelles – plaine de la Baltique !

Jardin des Coccinelles Rue du Chevalier de l'Espinard Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T09:00:00+02:00 – 2023-06-21T12:00:00+02:00

