Visite du jardin des Clématites Jardin des Clématites, 3 juin 2023, Semur-en-Auxois. Visite du jardin des Clématites 3 et 4 juin Jardin des Clématites 5 € à partir de 18 ans au profit exclusif de l’association de « Jardin et Santé » | Déconseillé aux personnes à mobilité réduite Ce jardin de charme d’inspiration anglaise est situé au pied des remparts de grès rose de la ville médiévale, face à l’Armançon qui coule en contrebas.

C’est un jardin en restanques qui a le charme d’un jardin anglais par sa conception et le soin dont il fait l’objet.

Le jardin en terrasses est desservi par de petits escaliers ourlés de fleurs et de feuillages en toutes saisons.

Les clématites et les rosiers enrubannent les murets de pierre, dansent dans les arbustes variés et, une fois la colline gravie, un banc niché au creux du coteau nous offre une vue délicieuse sur les toits patinés,les autres jardins et les terrasses s’élevant de l’autre côté de la rivière. Déconseillé aux personnes à mobilité réduite (une cinquantaine de marches à monter). Jardin des Clématites 11 rue des Tanneries 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0608514685 Jardin à l’Anglaise en terrasses entre l’Armançon et les remparts de la ville médiévale. C’est un jardin en restanques qui a le charme d’un jardin Anglais par sa conception et le soin dont il fait l’objet. Parking facile le long de la rivière Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © evfrancisco

Détails
Lieu Jardin des Clématites
Adresse 11 rue des Tanneries 21140 Semur-en-Auxois
Ville Semur-en-Auxois
Departement Côte-d'Or

