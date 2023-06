Petites cours, jardins et résonnance : Philippe Audoin Jardin des Clarisses Romans-sur-Isère, 20 juin 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Philippe Audoin vit dans la Drôme. C’est un compositeur, professeur de guitare, lauréat de deux concours de chansons. Il a été chef de chœur, président d’une association de sauvegarde du patrimoine..

2023-06-20 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-20 22:00:00. .

Jardin des Clarisses Rue Sainte Marie

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Philippe Audoin lives in the Drôme region of France. He is a composer, guitar teacher and winner of two song competitions. He has been a choirmaster and president of a heritage preservation association.

Philippe Audoin vive en la Drôme. Es compositor, profesor de guitarra y ganador de dos concursos de canto. Ha sido director de coro y presidente de una asociación de conservación del patrimonio.

Philippe Audoin lebt in der Drôme. Er ist Komponist, Gitarrenlehrer und Gewinner von zwei Liederwettbewerben. Er war Chorleiter und Vorsitzender eines Vereins zur Erhaltung des Kulturerbes.

