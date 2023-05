Moments musicaux autour de la guitare puis de l’ahoco (instrument traditionnel de Côte d’Ivoire) Jardin des Clarisselles, 3 juin 2023, Auterive.

Moments musicaux autour de la guitare puis de l’ahoco (instrument traditionnel de Côte d’Ivoire) 3 et 4 juin Jardin des Clarisselles Participation libre pour les musiciens

Jardin des Clarisselles Clarisselles, Auterive, Tarn et Garonne Auterive 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 85 49 55 75 http://jardinludique.over-blog.com Jardin à l’anglaise privé de 4 500 m2, traversé d’allées engazonnées et bordées de « mixed borders » où plantes rares et variétés indigènes se mélangent en un fouillis coloré. Jardin de curé, jardin humide avec une mare naturelle, espace pépinière et compostage, potager et mini verger. Jardin botanique et roseraie. 500 variétés de plantes, principalement des vivaces. À la fois naturel et structuré, sauvage mais ordonné, simple mais parfois sophistiqué dans le choix des plantes. Cultivé dans le respect de l’environnement, en « zéro phyto ». Jardin lauréat du concours « jardiner autrement 2016 » décerné par la Société nationale d’horticulture de France.

Ouvert en saison uniquement sur demande. à Beaumont-de-Lomagne, direction Toulouse. Passer le pont sur la Gimone, puis à droite vers Escazeaux et encore à droite, direction Auterive. Se garer sur le parking de l’église, à 50 m à gauche de l’église, lieu-dit Clarisselles.Parking à proximité et animaux non admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:15:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:15:00+02:00

en.jaquet©wanadoo.fr