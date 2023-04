Visite découverte du Jardin des Cinq Sens Jardin des Cinq Sens Yvoire Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Yvoire

Visite découverte du Jardin des Cinq Sens Jardin des Cinq Sens, 3 juin 2023, Yvoire. Visite découverte du Jardin des Cinq Sens 3 et 4 juin Jardin des Cinq Sens Inscription via notre billetterie en ligne Tarif : 12€. Gratuit pour les moins de 6 ans. Partez à la découverte de tous les secrets du Jardin des Cinq Sens. Accompagnés par un membre de l’équipe. Jardin des Cinq Sens Rue du Lac, 74140 Yvoire, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Yvoire 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.jardin5sens.net https://www.facebook.com/jardin5sens/ [{« type »: « link », « value »: « https://jardin5sens.net/billetterie/ »}] Situé sur les rives du lac Léman, ce jardin privé ouvert en 1988 est un écrin végétal inspiré des labyrinthes du Moyen Âge. Plusieurs jardins intimistes invitent à l’éveil des sens et à la découverte d’une grande diversité de plantes. Cette œuvre vivante a été créée par Yves et Anne-Monique d’Yvoire avec le concours d’Alain Richert et d’André Gayraud. Tarif : 12€. Gratuit pour les moins de 6 ans. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:15:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:15:00+02:00 Jardin des Cinq Sens – Yvoire©

