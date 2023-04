Concerts dans le jardin du musée Pissarro Jardin des cinq sens, 4 juin 2023, Pontoise.

Concerts dans le jardin du musée Pissarro Dimanche 4 juin, 11h00, 15h00 Jardin des cinq sens

A 11h : concert de harpes de l’école de musique Harmonia avec Olivier Herbin

A 15h : concert vocal de Eva Arguelles et de musiciens de l’Ecole de musique Sophie Legris

Jardin des cinq sens Parc du musée Pissarro – 17 rue du Château 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://www.harmoniapontoise.fr/ »}, {« link »: « http://www.ecole-sophie-legris.fr/ »}] Ouvert en 1995 et situé au coeur du parc du musée Pissarro, ce jardin est une invitation pour les visiteurs à toucher, sentir et même machouiller les plantes aromatiques du jardin : de quoi éveiller leurs cinq sens ! Spécialement conçu pour les non-voyants et mal-voyants, il est constitué de vivaces odorantes et cerné de charmille. Les plantes sont indiquées par un étiquetage en braille. SNCF gare de Pontoise St Lazare et gare du Nord, / RER C / A15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

