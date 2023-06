Visite guidée du jardin des 5 sens Jardin des cinq sens Pontoise, 3 juin 2023, Pontoise.

Visite guidée du jardin des 5 sens Samedi 3 juin, 10h30, 14h00 Jardin des cinq sens 15 places par visites maximum

Le Service des Espaces verts de la ville organisera 2 visites guidées du jardin des 5 sens à 10h30 puis à 14h.

ATTENTION: nombre de places est limitée, sur réservation

Jardin des cinq sens Parc du musée Pissarro – 17 rue du Château 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 41 70 60 »}] Ouvert en 1995 et situé au coeur du parc du musée Pissarro, ce jardin est une invitation pour les visiteurs à toucher, sentir et même machouiller les plantes aromatiques du jardin : de quoi éveiller leurs cinq sens ! Spécialement conçu pour les non-voyants et mal-voyants, il est constitué de vivaces odorantes et cerné de charmille. Les plantes sont indiquées par un étiquetage en braille. SNCF gare de Pontoise St Lazare et gare du Nord, / RER C / A15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T11:30:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00

©Ville de Pontoise