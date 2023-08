« Jardin, Farcement et Accordéon » Jardin des Cimes Passy Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Passy « Jardin, Farcement et Accordéon » Jardin des Cimes Passy, 17 septembre 2023, Passy. « Jardin, Farcement et Accordéon » Dimanche 17 septembre, 12h00 Jardin des Cimes Réservation conseillée Le farcement, plat emblématique de notre vallée, c’est le menu que vous propose le Jardin des cimes à l’occasion des Journées du patrimoine. Face au mont-Blanc, un « patrimoine » à déguster en musique avec l’amicale des accordéonistes du mont-Blanc qui jouera quelques morceaux de leur répertoire tout le long du repas. Jardin des Cimes 447 route du Docteur Davy 74190 PASSY Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.21.50.87 https://www.jardindescimes.com [{« type »: « phone », « value »: « 04.50.21.50.87 »}] Un moment de détente et de découverte dans un petit paradis face au mont-Blanc. Lieu unique de nature et de culture, le Jardin des Cimes est une invitation a la découverte de la nature, des montagnes, des potagers et de l’art des jardins au cours d’une promenade d’une heure.

Visite au cœur des univers alpins, visite des potagers du monde, balades sonores à travers les cimes, ce jardin unique offre un panorama d’exception sur le massif du Mont-Blanc tout au long d’un parcours tant sensoriel que pédagogique. Parking à l’entrée du sentier menant au Jardin des Cimes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00 Mairie de Passy Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Passy Autres Lieu Jardin des Cimes Adresse 447 route du Docteur Davy 74190 PASSY Ville Passy Departement Haute-Savoie Lieu Ville Jardin des Cimes Passy latitude longitude 45.942255;6.710644

Jardin des Cimes Passy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/passy/