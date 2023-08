Visite guidée « Journée du Patrimoine » Jardin des Cimes Passy, 16 septembre 2023, Passy.

Suivez notre jardinier, pour une découverte plus approfondie des jardins, du patrimoine local, de leurs histoires et de leurs environnements.

De la grande terrasse on suit la Balade en Montagne jusqu’au glacier de la Porte des Anges, pour redescendre dans la diversité des jardins du Monde et les potagers des Jardins Nourriciers.

Immersion dans des univers alpins, balade sonore à travers les cimes, visite au cœur des potagers du monde,… Cette randonnée à l’échelle d’un jardin offre un panorama d’exception tout au long d’un parcours tant sensoriel que pédagogique qui permet d’aborder l’art au jardin, l’environnement naturel, l’histoire du territoire et du patrimoine local, les plantes et les jardins du monde.

Jardin des Cimes 447 route du Docteur Davy 74190 PASSY Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.21.50.87 https://www.jardindescimes.com Un moment de détente et de découverte dans un petit paradis face au mont-Blanc. Lieu unique de nature et de culture, le Jardin des Cimes est une invitation a la découverte de la nature, des montagnes, des potagers et de l'art des jardins au cours d'une promenade d'une heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Association Jardin des Cimes